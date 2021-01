LND Calcio: torna Tavecchio, è presidente dilettanti Lombardia

Calcio: torna Tavecchio, è presidente dilettanti Lombardia.

Carlo Tavecchio rientra nel mondo del calcio. L'ex presidente della Figc, è stato eletto Presidente del Comitato Regionale Lombardia dei Dilettanti. Nelle elezioni online il 77enne Tavecchio ha ottenuto 380 voti battendo Alberto Pasquali, delegato Lnd per Brescia che ha preso 366 voti, 5 le schede bianche."La stagione che ci aspetta è drammatica, non credo che ci siano i presupposti per fare un campionato in questo momento. Ci sono troppe partite da giocare, e non faccio considerazioni sul fatto che ci siano gironi da 18 squadre". Queste le sue prime parole da neo Presidente.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: