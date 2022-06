EUROPEI U21 Calcio: U.21; Irlanda travolta, Italia all'Europeo

Calcio: U.21; Irlanda travolta, Italia all'Europeo.

Bastava un pareggio all'Italia Under 21 per consolidare il primo posto del girone F e volare all'Europeo 2023. Ma contro l'Irlanda, ad Ascoli, gli azzurri non si sono accontentati: vittoria per 4-1 con assoluto merito. La qualificazione diretta è "una soddisfazione immensa" per il tecnico Paolo Nicolato che, da qui al giugno prossimo, ha augurato loro di "giocare" nei rispettivi club "perché se lo meritano".

L'Italia vola in Romania e Georgia, l'Irlanda dovrà affrontare i playoff.

