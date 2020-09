Calciomercato: a Rimini anche i professionisti sammarinesi Peverani, Pelliccioni e Valentini

Spruzzo di biancoazzurro sul grand hotel di Rimini, con i super big del mercato come Marotta, Ausilio, Sabatini, Carnevali, Braida anche una nutrita rappresentanza di professionisti del settore sammarinesi tra cui il giovane Stefano Valentini del gruppo Morabito. Il giovane sammarinese collabora già da tempo con Vincenzo Morabito. Con loro anche l'ex Milan Luca Antonini, e l'ex Direttore Sportivo del Crotone Giampaolo Marchegiani.

La società Morabito ha stretti contatti con la Juventus, ha sedi a San Marino, Milano e in Svizzera e in particolare muove giocatori in uscita dall'Italia per poi sistemarli in Premier League. Tra le operazioni più importanti realizzate nel passato recente; Lemina dalla Juve al Southampton, e Simone Zaza dalla Juve al West Ham. Gli altri professionisti sammarinesi presenti all'inaugurazione del calciomercato a Rimini, sono gli affermati Alfio Pelliccioni e Claudio Peverani. Ad accompagnare la serata di Gala dell'inaugurazione del calciomercato a Rimini la voce sammarinese di Valentina Monetta.