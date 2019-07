Calciomercato: presentazione di Ramsey a Torino, vestirà la 8 di Marchisio

Inizia l'avventura di Aaron Ramsey alla Juventus: il calciatore gallese si è presentato oggi in un italiano semplice ma corretto, a testimoniare la determinazione a entrare subito nel gruppo, dopo aver recuperato dall'infortunio.

"Sto lavorando per recuperare al meglio, non ho ancora fatto un allenamento completo ma mi sto allenando duramente per recuperare il prima possibile, manca poco".

Per Ramsey l'arrivo a Torino è un cambiamento radicale, non solo per la carriera ma anche per la propria vita: è infatti la prima volta che veste una maglia diversa da quella dell'Arsenal, ma la cosa non sembra spaventarlo.

"La Juve è uno dei migliori club al mondo. Avere questa opportunità era un grande sogno, oltre che una sfida. Mi aspetta un'esperienza diversa come stile di vita e cultura. Spero che tutto vada bene, so che sarà una sfida ma sono preparato a questa idea e non vedo l'ora".

Ancora non sappiamo se Ramsey si unirà alla tournée estiva, ma la sua intenzione è quella di diventare al più presto utile alla causa con indosso la maglia numero 8, appartenuta ad un simbolo come Claudio Marchisio

"Marchisio è stato un giocatore incredibile, gli ho parlato in un paio di occasioni al J Medical, se posso emulare quello che è riuscito a fare sarò orgoglioso. Non vedo l'ora di indossare questa maglia"