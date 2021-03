Calcioscommesse: Signori assolto per due partite a Modena

L'ex calciatore Beppe Signori è stato assolto dal tribunale di Modena, in primo grado, dall'accusa di aver preso parte al calcioscommesse. A Modena l'ipotesi di combine era legata a due match: Modena-Sassuolo e Modena-Siena, entrambi del 2011. Oggi il giudice lo ha assolto 'perché il fatto non sussiste'. Un mese fa Signori è stato assolto anche a Piacenza dall'accusa di aver truccato il risultato della gara tra Piacenza e Padova (giocata il 2 ottobre 2010 e terminata 2-2). Nel filone principale dell'inchiesta del calcioscommesse che lo ha coinvolto, quella condotta dalla Procura di Cremona tra il 2010 e il 2011, il processo per lui si è concluso con un proscioglimento per prescrizione.

