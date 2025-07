Calendario Serie C: alla seconda il derby Forlì – Ravenna. Il Rimini debutta con il Gubbio

Diramato il calendario di Serie C, si parte nel fine settimana del 24 agosto con la chiusura della regular season fissata per il 26 aprile 2026, poi play off e play out con formula ormai testata. In agenda una sola sosta, tra Natale e Capodanno, fissati anche tre turni infrasettimanale: 21 settembre; 11 febbraio e 4 marzo.

Andiamo a vedere la prima giornata del Girone B: Arezzo – Forlì; Ascoli – Pianese; Carpi – Juventus Next Gen; Livorno – Ternana; Perugia – Guidonia; Pineto – Vis Pesaro; Ravenna – Campobasso; Rimini – Gubbio; Sambenedettese – Bra; Torres – Pontedera.

Il primo derby romagnolo già alla seconda giornata: al Morgagni di Forlì arriva il Ravenna. Si potrebbe definire un derby o quantomeno, assolutamente, una classica per il Girone B Vis Pesaro – Rimini sempre in programma per la seconda di campionato. La quinta in calendario il 21 settembre riserva il secondo derby, quello in programma al Romeo Neri tra Rimini e Forlì.

Nell'ultima giornata del girone d'andata l'ultimo scontro diretto tra romagnole: al Benelli di Ravenna il 21 dicembre arriva il Rimini.

Comincerà al Silvio Piola di Novara l'avventura dell'Inter Under 23 nel Girone A. Il debutto in casa, a Monza, per la squadra di Stefano Vecchi con la Pro Patria. Sarà il Latina a dare il benvenuto all'Atalanta Under 23 nel Girone C di Serie C.