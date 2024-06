EURO 2024 Calzona oltre la sconfitta: "Fatta una grande partita"

Agli Europei vittoria in rimonta per 2-1 per l'Ucraina sulla Slovacchia di Francesco Calzona. Nonostante la sconfitta il Commissario Tecnico si dice orgoglioso della sua squadra.

