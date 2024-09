SERIE C Camarda firma il primo gol del Milan Futuro in Serie C contro il Carpi Prima rete e primo punto per i rossoneri al debutto in questo campionato. Secondo pari per gli emiliani.

Primo punto della sua storia per il Milan Futuro nel campionato di Serie C, la squadra di Daniele Bonera impatta contro il Carpi per 1-1, emiliani al secondo segno x di fila. Avvio di marca rossonera, con Jimenez che dalla destra fa partire un tirocross che Sorzi respinge. Replica Carpi con Saporetti che manda alto sopra la traversa dopo la sponda di Gerbi. Buon momento degli ospiti che alzano il ritmo sul cross dalla destra Saporetti non inquadra la specchio di porta con una conclusione dal limite dell'area. Il Carpi il vantaggio lo raggiunge al 16'. La partita la sblocca Zagnoni. Colpo di testa sugli sviluppi di un palla inattiva e biancorossi sull'1-0. Il Carpi prova a mettere al sicuro il risultato. Gerbi in diagonale manda di poco alla destra di Nava.

Nella ripresa subito aggressivo il Milan alla ricerca del pari. I rossoneri hanno un altro passo nel secondo tempo e tentano in più di un'occasione di ripristinare la parità. La pressione della squadra di Bonera si concretizza al 67' quando il direttore di gara concede il rigore per il fallo di Panelli su Camarda. È proprio il giovane attaccante del Milan a presentarsi sul dischetto e firmare il gol del pareggio. Dopo la doppietta in coppa Italia al Novara, arriva anche la prima rete in campionato. Il primo gol del Milan Futuro in serie C. I rossoneri continuano a spingere. Vos allarga a destra per Jimenez il destro dello spagnolo è deviato in angolo da Sorzi. Il finale è equilibrato con occasioni da una parte e dall'altra. Provvidenziale l'uscita di Nava che anticipa Stanzani. L'ultima opportunità della gara è per il Milan che all'ultimo minuto potrebbe vincere con Cuenca che a due passi dal portiere manda alto. Finisce qui Milan Futuro – Carpi con rammarico per i rossoneri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: