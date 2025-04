FUTSAL Campionato, altri verdetti: Pennarossa 2°, La Fiorita 3a, Faetano fuori dai playoff I gialloblù pagano la sconfitta a sorpresa contro la Libertas. La squadra di Montegiardino cade con la Folgore

La prima giornata di gare del penultimo turno del campionato di futsal regala diversi verdetti, alcuni anche sorprendenti. Cominciando dalla cima della classifica, il Pennarossa è aritmeticamente secondo, senza neanche aver giocato, La Fiorita è terza. A decidere tutto è la sconfitta, un po' a sorpresa, della squadra di Montegiardino contro la Folgore, vincente per 2-0 grazie ai goal di Giacomo Casali e Alan Bacciocchi nel primo tempo. Così facendo, La Fiorita resta a quota 64, confermandosi comunque tra le migliori quattro della regular season, dopo il quarto posto dell'anno scorso.

Scendendo di una posizione, la Virtus batte 3-1 il Domagnano e prova a tenere a distanza il Tre Penne, che stasera sarà chiamato a rispondere, nell'impegno contro il Tre Fiori, per tentare di tenere aperto il discorso quarto posto. Ufficiale anche la sesta posizione del Domagnano stesso, troppo lontano dal Tre Penne per sperare di raggiungerlo, con troppo vantaggio sul Fiorentino per essere raggiunto.

L'ultimo verdetto di giornata è forse ancora più sorprendente rispetto alla sconfitta de La Fiorita: contro il Faetano, la Libertas trova la seconda vittoria del campionato (nonché il secondo risultato utile della stagione) e lo estromette dalla corsa ai playoff, a favore del Cailungo.

Nelle altre sfide, la Juvenes Dogana batte 4-2 il Cailungo e rimane 11a, in scia alla Folgore, mentre il Fiorentino supera per 4-3 il San Giovanni, scavalcando momentaneamente il Tre Fiori all'ottavo posto.

I risultati della 29a giornata:

Domagnano - Virtus 1-3

La Fiorita - Folgore 0-2

Juvenes Dogana - Cailungo 4-2

Fiorentino - San giovanni 4-3

Libertas - Faetano 4-3

Tre Fiori - Tre Penne oggi ore 21.45

Pennarossa - Cosmos domani ore 21.45.

