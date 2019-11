Campionato Sammarinese con la 5° Giornata: match clou Libertas – Cailungo

E' il derby del Castello di Borgo Maggiore Libertas – Cailungo a guidare per importanza la quinta giornata del campionato sammarinese. Se della Libertas erano note le ambizioni non solo di qualificazione ai play off ma di una forte candidatura alla vittoria finale, la vera sorpresa è il Cailungo di Bartoletti. I rosso/verdi hanno già osservato il turno di riposo e sono riusciti a far bottino pieno nelle 3 partite disputate. 9 punti Cailungo e 9 punti per la Libertas, le due formazioni di Borgo Maggiore sono molto vicine a qualificarsi per il Q1 in un girone B guidato dal Tre Penne con 12.

La formazione di Stefano Ceci è già matematicamente qualificata e nel weekend osserverà il turno di riposo.

Quinta giornata che avrà inizio domani alle 15 con Pennarossa – Tre Fiori a Fiorentino, La Fiorita – Domagnano a Montecchio, Faetano – Murata ad Acquaviva, il derby Juvenes/Dogana – Folgore a Domagnano.

Domenica 3 novembre sempre alle 15 Fiorentino – Cosmos a Montecchio, San Govanni – Virtus a Domagnano e come detto Libertas – Cailungo a Fiorentino.

Quando mancano 3 giornate alla conclusione della prima fase, Girone A più equilibrato con la sola Juvenes/Dogana che appare già condannata al Q2. Dal Faetano con 3 al Tre Fiori con 10 ci sono 7 squadre che lottano per 4 posti: Faetano, Domagnano, Folgore, Pennarossa, La Fiorita, Murata e Tre Fiori.