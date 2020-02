Campionato sammarinese: Folgore – La Fiorita match clou della sesta giornata della seconda fase

Giocatori de La Fiorita

Folgore – Fiorita domina la sesta giornata della seconda fase. Un match che definirà meglio i contorni di una classifica che non sta riservando troppe sorprese con le squadre attrezzate tutte davanti : Tre Penne, Tre Fiori, La Fiorita e Folgore. Le 4 hanno fatto il vuoto con il + 5 su Virtus e Libertas e il + 6 su Cailungo e Murata. Lo scontro diretto Folgore – La Fiorita in programma domenica ore 15 a Domagnano, delineerà le forze del girone principale con le 4 racchiuse in 2 punti. Sempre per il Q1 le altre gare sono Murata – Libertas ad Acquaviva; Tre Fiori – Cailungo a Montecchio, Tre Penne – Virtus a Fiorentino. Domani il Q2 con la capolista Faetano di fronte al Fiorentino, si gioca alle 15 al Federico Crescentini di Fiorentino. Spera in un passo falso dei gialloblù di Cioffi il Domagnano, che dopo un turno di riposo affronteranno il Cosmos a Domagnano. Ha una grande chance di avvicinarsi alla vetta il Pennarossa. Tre punti con il fanalino di coda Juvenes/Dogana consentirebbero di arrivare a quota 10 dando seguito all'ottima prestazione offerta contro il Cosmos. La Juvenes/Dogana proverà a non proporsi come vittima designata. Pennarossa – Juvenes/Dogana si gioca a Montecchio.