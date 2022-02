NUOVA STAGIONE Campioni&Campioni: le squadre italiane che hanno fatto la storia, ci sarà la vostra?

Dalla panchina tornano in campo Roberto Chiesa con il direttore Italo Cucci e il commentatore Eraldo Pecci. Nuova stagione per Campioni&Campioni che questa sera torna alle 22.05 sulla San Marino Rtv, per parlare delle squadre italiane che hanno fatto la storia.

Questa nuova stagione si apre con la Capitale, La Roma di Liedholm e quella di Capello, che vinsero lo scudetto nel 1983 e nel 2001, portando a tre i tricolori per i giallorossi.

Canale 831 del digitale terrestre o 520 di Sky. Ascoltiamo i protagonisti.

