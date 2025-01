SERIE C Campobasso brutto e nervoso, la Pianese lo infilza (0-2)

Brutti segnali da un brutto Campobasso, a tutto vantaggio di una Pianese vitale, concreta e meritatamente vincente. Avvio molisano con Di Nardo a mettere in moto Bifulco, Boer contiene. Calabrese da sinistra, Morelli non reattivissimo murato dalla difesa toscana. La Pianese prende le misure e passa a sorpresa con un patriot da 30 metri di Odjer che ammutolisce il Molinari. Reazione dei padroni di casa non pervenuta, cambiano Mignani e Simeoni, poi ancora Mignani, Forte c'è. Come c'è prima dell'intervallo sul colpo di testa di Polidori innescato da Falleni. Lato B della partita inaugurato da un flash molisano: cross, Di Stefano la schiaccia troppo e si perde oltre la traversa. Da Pozzo murato, poi Simeoni a giro alto. Nervosismo imperante tra quelli di Braglia, Bigonzini così da rosso diretto e match indirizzato. Pianese in protezione fino alla fine quando il Campobasso resta addirittura in 9 per il secondo giallo rimediato da Benassai su Proietto. In pieno recupero Odjer per Mignani, per lo score, per blindare, per lanciare la Pianese e certificare la crisi del Campobasso.

