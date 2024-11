Campobasso sul velluto, 3 gol alla Lucchese (3-0)

Dopo due pari consecutivi, torna esplosivo il Campobasso che ne fa 3 alla Lucchese e si prende il nono risultato utile consecutivo. La scintilla a metà tempo: Pierno in verticale, Welbeck va col liscio e D'Angelo prima tiene e poi incrocia all'angolo basso. Padroni di casa che spingono, spunto di Di Stefano che guida la ripartenza, poi sceglie di piazzarla e ci va davvero molto, molto vicino. Al minuto 38 si decide la partita: Palmisani stacca la spina e prima di rinviare rifila un calcetto a Baldassin. L'arbitro è a 3 metri. Rosso diretto per il portiere e calcio di rigore. Gorgone sacrifica Welbeck e mette in porta Coletta. Di Nardo fa 2-0. Ripresa con la Lucchese che sotto di 2 gol e un uomo si agita e concede: Di Nardo scappa, punta la porta e fa 3-0, per lui è doppietta. Gli ospiti provano a giustificare il viaggio con Saporiti per Selvini, Forte sporca i guanti. Nel finale Campobasso pensa anche al poker, Coletta invece si allunga sulla testa di Mondonico, ma i molisani hanno già acchiappato il nono risultato della striscia aperta.