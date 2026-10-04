SERIE C Campobasso, Torres e Guidonia a quota 12 Un gol a testa e un punto a testa in Campobasso-Torres mentre il Guidonia supera di misura il Pineto

Tanto rammarico e tanta sfortuna per il Campobasso che – dopo un primo tempo dominato e chiuso meritatamente avanti – lascia due punti nello scontro diretto per i play-off contro la Torres. I rossoblu hanno numerose chance nella prima frazione soprattutto con Isaac ma, per sbloccarla, devono attendere il recupero: su corner, Corbo si libera della marcatura di Kebbeh e la infila all'angolino opposto facendo esplodere il “Molinari”. Match che sembra indirizzato ma, nella ripresa, è ancora il Campobasso a segnare ma nella porta sbagliata: cross al centro e sfortunata deviazione di Celesia che regala un punto e un buon pareggio alla Torres, per come s'era messa.

Entrambe le formazioni volano a quota 12 e con loro c'è anche il Guidonia a cui basta la zampata di Ferrari per superare di misura il Pineto. Al minuto numero 76, gol da attaccante puro per il 30 che lotta in area e beffa Tonti con il tocco vincente. A mettere il lucchetto sui 3 punti del Guidonia ci pensa poco dopo l'estremo difensore Drago che vola e alza in corner il colpo di testa di Frare.





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