SERIE C Campolattano: "Estrella Football Group ancora interessata al Rimini" L'avvocato precisa: "Abbiamo chiesto di vedere i documenti, la Building Company non ci ha mai risposto". Il sindaco Sadegholvaad: "Situazione preoccupante". Ricchiuti: "Qualcuno vigila?"

Campolattano: "Estrella Football Group ancora interessata al Rimini".

La questione societaria legata al Rimini continua a tenere banco. Sull'annunciata vendita del 100 per 100 del club è intervenuto il sindaco Sadegholvaad che ha parlato senza mezzi termini di un "susseguirsi di eventi nauseanti, di una situazione preoccupante. Non conosco la nuova proprietà -ha detto il primo cittadino, vedremo le valutazioni di farsi". Sui social aveva precedentemente reagito Adrian Ricchiuti, storico capitano e bandiera biancorossa. L'attuale allenatore del Pennarossa si è sfogato sui social scrivendo "...ma qualcuno guarda le cose o va tutto bene in questa città?". A tal proposito è arrivato il rilancio dell'avvocato Campolattano in rappresentanza della Estrella Football Group. "Siamo ancora interessati -scrive- anche se alla pec contenente la richiesta di documentazione, la Building Company non ha mai risposto".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: