Un gol di Candela a 20 minuti dalla fine regala una vittoria importante al Cesena di William Viali contro il Siena per restare in scia del duo di testa formato da Reggiana e Modena e mantenersi al terzo posto in classifica. E' la quinta sconfitta consecutiva per i toscani con l'ex difensore della Lazio Paolo Negro all'esordio in panchina. Siena che nel finale resta anche in 10 per l'espulsione di Acquadro per doppia ammonizione.