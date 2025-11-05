NUOVA STRUTTURA Canini: “Pietracuta diventerà un centro sportivo di grandissima attrattiva, pronto per luglio 2026” Il geometra sammarinese, dirigente del San Marino Calcio, spiega come e quando nascerà il Centro Sportivo costruito a Pietracuta sostenuto economicamente dal Presidente Emiliano Montanari

Tiziano Canini, geometra e dirigente del San Marino Calcio: “L'area è di 46.000 metri e devo dire che dallo studio che ho fatto si sviluppa abbastanza bene, tre campi di calcio come il Presidente Montanari ha già detto, poi c'è una zona più a monte dove è possibile fare una palazzina per il centro diagnostico, palestra, convitto. Vi dico che si tratta di una zona altamente difficile in quanto zona naturalistica tutelata, quindi noi stiamo portando avanti con il Comune la rimessa in gioco di questo terreno. Essendo passato anni fa dalle Marche alla Romagna dobbiamo trovare accordi col Comune. Il discorso sta in questi termini: si cerca di portare avanti un ragionamento, un centro sportivo unico, pubblico-privato, dove può veramente diventare un polo di interesse notevole anche per la Valle e per il luogo in cui si trova. Il lavoro verrà svolto in più step. Sono stato recentemente in Comune, relazionerò al Presidente perché ci sono da prendere alcune decisioni. Il ragionamento primo è che bisogna presentare un progetto con una proposta di convenzionamento al Comune, alla Provincia e alla Regione. Lo step successivo è quello di mettere a posto i due campi esistenti e dotare gli spogliatoi per poter usufruire presto della struttura. Il nostro programma è molto chiaro; per l'inizio della prossima stagione il San Marino Calcio dovrà allenarsi li. Queste sono le tempistiche”.

Quale potrebbe essere l'interesse di o per San Marino?

"L'interesse di San Marino? Prima di tutto in Comune sono entusiasti che questa cosa si riesca a portare avanti perché sarebbe una bonifica di una zona che è andata in degrado. Un Centro Sportivo polifunzionale con tre campi gestiti dal San Marino Calcio, due dal Comune di Pietracuta, piscina, campi da tennis, non può non interessare anche la vicina Repubblica. Può essere veramente un polo di attrazione anche per eventi di qualsiasi tipo, e naturalmente di eventi calcistici giovanili anche di un certo livello. Quindi diciamo che l'interesse per San Marino ci sarà per questioni di vicinanza, e secondo me, potrebbero esserci anche comuni interessi economici. Vi faccio un esempio: sul Titano siamo a corto di ricettività, e con questa struttura saremo in grado di aiutare. Il Centro Sportivo di Pietracuta che sarà dotato di Hotel e Ristorante, può e deve diventare interessante anche per San Marino".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: