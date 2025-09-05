SERIE C Caos Rimini, Braglia lascia. Attesa per la conferenza stampa di oggi Il tecnico, che non era mai sceso in panchina ufficialmente, ha detto basta. Ancora rebus per la partita di domenica contro la Ternana

Cresce l'attesa per la prima conferenza stampa dei nuovi vertici del Rimini Calcio prevista questo pomeriggio. Sono tante le domande e i dubbi che avvolgono la Bulding Company di Giusy Anna Scarcella dal suo arrivo in Riviera il 1° agosto.

Anche perché la situazione continua ad essere molto difficile. Ieri sera se ne è andato il tecnico Piero Braglia, che aveva diretto gli allenamenti nelle ultime settimane pur non sedendo formalmente sulla panchina nelle occasioni ufficiali. Sicuramente hanno pesato le cessioni dei pezzi pregiati ed il mercato castrato dalla mancata presentazione della fideiussione integrativa.

Così come difficile e ancora da chiarire resta la questione del campo. Negli ultimi giorni la squadra è stata costretta a emigrare a Gatteo Mare per gli allenamenti dopo che il Comune ha chiuso le porte del ’Romeo Neri’. Nonostante le rassicurazioni, la società non avrebbe ancora sistemato le pendenze finanziarie e amministrative con gli uffici. Con il passare dei giorni è sempre più a rischio la gara di domenica sera contro la Ternana. Anche perché al Gos (il gruppo operativo sicurezza) di ieri mattina, non si è presentato nessuno della società.

