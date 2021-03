SERIE C Caos Samb, i giocatori preannunciano lo sciopero Se la società non verserà le quattro mensilità arretrate entro venerdì, nel weekend i rossoblu non scenderanno in campo col Matelica.

si fa ancora più tesa la situazione della Sambenedettese, che deve ancora versare gli stipendi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio: di concerto con l'Assocalciatori, i giocatori rossoblu hanno dichiarato lo stato di agitazione, preannunciando lo sciopero in vista di sabato, quando dovrebbero scendere in campo col Matelica. Per scongiurarlo, la società dovrà saldare tutti gli arretrati entro la data precedentemente pattuita, ossia venerdì prossimo.

