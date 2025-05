SERIE D Capolavoro Sammaurese: vince a Corticella e resta in serie D

In serie D grande festa per la Sammaurese che acchiappa una salvezza miracolosa vincendo per 2-0 il playout sul campo del Corticella. Di Merlonghi e Maltoni le reti che consentono alla squadra di Stefano Protti di restare in serie D. E in serie D resterà anche il Lentigione dell'ex San Marino Stefano Cassani, battuto in casa in rimonta per 1-2 dal Tau Altopascio.

