SERIE C Caporetto Spal: la Next Gen la infila 3 volte (1-3)

La Spal ripiomba nel baratro e ragiona su un eventuale altro cambio di guida tecnica. La Juve cresce e si scopre anche concreta. Emiliani che si fanno vedere con Rao al volo. Poi sono gli ospiti a sfondare regolarmente sugli esterni. Comencia trita Tripaldelli e la mette, Guerra converte da due passi. Appena 10 minuti e la Spal va ancora sotto. Comenencia padrone dell'out di destra fa e disfa a piacimento: c'è Damiani per lo 0-2. Un momento dal quale Ferrara riemerge in fretta con Rabbi che prima lavora, poi gira nell'angolo la palla dell'1-2.

Ci credono gli uomini di Colucci che dominano la seconda parte del primo tempo: fuori la fucilata di Maistro prima e fuori anche il tentativo di Collodel. Finale di tempo con arrembaggio estense, Zilli flirta col 2-2, ma non concretizza. Lo stesso dicansi per Rabbi sempre di testa. Ripresa occasionissima Rabbi che da due passi alza la palla del pari, poi entra Edera e alza la qualità dei suoi. Dribbling e conclusione, niente di fatto. La Spal cala, la Next Gen che ha resistito adesso allenta la presa e si rivede avanti. Sekulov da lontanissimo va troppo lontano. Galeotti, terzo portiere di una stagione senza numeri 1 si fa trovare pronto, ma nel recupero Guerra si trasforma da bomber ad assist man e il beneficiare è Cerri che cala il tris e chiude i conti.

