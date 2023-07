SERIE A FEMMINILE Cappelletti: "Subito al lavoro per risultati concreti"

L'apertura del calciomercato, al Grand Hotel di Rimini, è coincisa con la chiusura della mostra su Paolo Rossi. Federica Cappelletti, moglie di Pablito, ha raccontato cosa rappresenti per lei quest'esposizione e ha anche fatto il primo commento dall'elezione a presidente della Serie A femminile, promettendo di mettersi subito al lavoro in cerca di risultati concreti per far crescere il movimento.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: