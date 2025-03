Carlo Ancelotti a processo per frode da un milione euro

Nel video le dichiarazioni

Nelle ultime ore il nome di Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid è stato al centro di due notizie rilevanti La prima riguarda un presunto coinvolgimento in un caso di frode fiscale. La seconda, fa riferimento alla sua candidatura come possibile nuovo commissario tecnico della nazionale brasiliana. Su questo tema l'ex tecnico del Napoli è categorico. Fissata per mercoledì prossimo, 2 aprile, l'udienza di un processo per frode fiscale a carico dell'attuale tecnico del Real Madrid. La Procura imputa al tecnico italiano il mancato versamento in tempi utili al Tesoro pubblico di circa un milione di euro negli esercizi fiscali 2014 e 2015, ai tempi della sua prima esperienza alla guida degli attuali campioni d'Europa. Per questo motivo, l'accusa chiede una condanna a quattro anni e nove mesi di carcere.