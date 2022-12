SERIE C Carmelo Salerno: "Un solo obiettivo, la serie B" Il presidente della Reggiana non nasconde il desiderio della promozione nella serie cadetta

Ospite ieri sera a C Piace, il presidente della Reggiana Carmelo Salerno che non nasconde l'obiettivo della promozione in serie B mentre non condivide la proposta del nuovo format che prevede 6 gironi da 10 squadre in serie C.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: