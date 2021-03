ITALIA U21 Carnesecchi salva gli azzurrini in 9 Contro la Spagna a Maribor finisce 0-0

L'Italia U21 resiste all'assalto della Spagna: gli azzurrini, rimasti in 9 per le espulsioni di Scamacca e Rovella, vengono salvati dalle grandi parate del portiere Carnesecchi. Per qualificarsi alla fase finale gli azzurrini, dovranno obbligatoriamente battere la Slovenia martedì sera.

