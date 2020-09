CALCIOMERCATO Carnevali: “ il Sassuolo lotterà per tenersi i suoi gioielli”. Sabatini: “mi manca molto l'Inter” Il DS del Bologna Walter Sabatini ammette di essere stato troppo nervoso e frettoloso all'Inter, dovevo accettare, dice, le diatribe con la famiglia Zhang. Il DG del Sassuolo Carnevali conferma le richieste per i suoi gioielli

Al Grand Hotel di Rimini il gota del calcio dal quale il Direttore Sportivo del Bologna Walter Sabatini ad un certo punto si smarca. “ Mi avete fatto fare discorsi su Tonali, Ibrahimovic, Messi, Conte, Allegri, Spalletti, ma vi ricordo che io lavoro per il Bologna” attacca così l'ex Direttore Sportivo di Roma e Inter. E a proposito della società neroazzurra arriva un suo vero “mea culpa” Una società in grandissima ascesa è il sassuolo. La società NeroVerde ha confermato De Zerbi e conta di alzare ulteriormente l'asticella. Il DG Giovanni Carnevali però non nasconde l'enorme interesse che c'è intorno ai suoi gioielli, Boga, Locatelli e Berardi e si augura che De Zerbi sia l'allenatore giusto per far esplodere l'uruguaiano Nicolas Schiappacasse.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: