SERIE C Carpi e Campobasso fanno 0-0 Poche emozioni al Cabassi, nel recupero rosso per Calabrese.

Carpi e Campobasso continuano a muovere la classifica con uno 0-0 che tutto sommato non scontenta nessuno. 7 punti in fila per gli emiliani e 10° risultato utile consecutivo per i molisani, che si mantengono a 6 lunghezze dal 2° posto.

Al via, quasi solo Carpi: il tiraccio di Contiliano diventa un assist per Saporetti, il cui tentativo leggermente defilato esce anche peggiore di quello del compagno. Subito dopo, sempre Saporetti per il cross di Mandelli smanacciato da Francesco Forte, sugli sviluppi Gerbi conclude addosso a Calabrese – invocando invano il tocco di braccio – e poi il solito Saporetti carica non lontano dall'incrocio.

Col finire di frazione il Campobasso inizia a prendersi la scena e la ripresa è soprattutto rossoblu: Pellitteri a smarcare in area l'appena entrato Riccardo Forte, Sorzi salva tutto ma comunque c'è un controllo di mano dell'attaccante, dunque quel che succede non vale. Sorzi di nuovo perfetto sul parapiglia scaturito da una punizione, qui Mondonico batte a colpo sicuro da vicino e l'estremo blocca in due tempi. Nient'altro da segnalare se non la sciocchezza di Calabrese, che al 93° si becca il secondo giallo per un entrata in ritardo a centrocampo, non cattiva ma totalmente inutile, su Nardi.

