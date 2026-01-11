SERIE C Carpi e Pianese fanno 1-1 A Panelli risponde Sodero.

Carpi e Pianese impattano con un 1-1 che le lascia appaiate nel calderone dei playoff e ne conferma l'andamento recente: gli emiliani proseguono un'alternanza di pareggi interni e ko esterni che va avanti da 5 turni, per i toscani invece è il 7° risultato utile consecutivo, striscia che comprende anche tre vittorie.

Primo tempo con un'occasione per parte: l'errore di Amey innesca il duo Casarini- Pietra, entrambi rimpallati al tiro (col difensore scuola Bologna che si riscatta facendo muro sulla seconda conclusione). Di là Martey carica dal limite e Sorzi respinge centrale, coi suoi difensori a completare l'opera. Ripresa e subito Pianese: Sussi crossa e Bellini s'inventa una rovesciata bella, ma comoda per la presa di Sorzi. Ben più pericoloso l'inserimento di Tirelli che vince il rimpallo con Zagnoni e si ritrova davanti a Sorzi, bravo a fermarlo in uscita.

Il Carpi è in difficoltà ma alla prima sortita la sblocca: angolo di Casarini, Sall svetta per l'incornata e invece si ritrova a far sponda per Panelli che gira a rete di prima intenzione. Gli ospiti protestano e invocano il tocco di braccio del senegalese, l'arbitro però non cambia la sua decisione. Emiliani avanti e a un soffio da un raddoppio casuale con Pietra, il cui cross dal lato corto esce male e va a impattare sulla traversa. Scampato il colpo da ko, la Pianese si organizza per riprenderla: Sorzi è di nuovo sul pezzo sul destro a incrociare di Fabrizi, sugli sviluppi dell'angolo che segue Proietto mette morbido in area e Peli la tocca per Sodero, il cui mancino al volo vale un pareggio assolutamente meritato.

