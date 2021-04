SERIE C Carpi – Matelica 4-1 Molti errori da una parte e dall'altra. Il Carpi capitalizza e centra la salvezza

Pochi problemi di classifica per entrambe ma il Carpi ha bisogno di tre punti per essere sicuro della salvezza. E l'inizio sorride alla formazione di Pochesci (ospite di Cpiace domani sera) Giovannini libera alla conclusione Andrea Ferretti, bravo a trovare l'angolo giusto e a capitalizzare l'iniziale predominio Il Carpi raddoppia a stretto giro e sempre con Ferretti che raggiunge quota 8 reti in stagione, ma qui il portiere del Matelica Cardinali si fa sorprendere in maniera ingenua.

Conclusione da 30 metri non respinta dall'estremo marchigiani. Partita in discesa per gli emiliani. Non è giornata per i portieri. Il solito Emilio Volpicelli carica dalla media distanza, c'è una deviazione che inganna Rossi. Per Volpicelli 13esimo gol in campionato, questo è una rete molto particolare perchè dedicata al padre deceduto in settimana. Il Matelica accorcia le distanze.

Nella ripresa marchigiani sbilanciati e colpiti in contropiede, De Cenco steso da De Santis per l'arbitro non ci sono dubbi, calcio di rigore trasformato da Ghion. E' il gol che decide l'incontro. C'è anche un secondo rigore Giovannini si procura e batte il penalty, cambia dunque il rigorista. Palo pieno e rigore sbagliato. Poco male perchè il poker arriva 60 secondi dopo. Ancora un contropiede micidiale con De Cenco in mezzo Giovannini di tacco per Sabotic e per Cardinali non c'è nulla da fare. A Carpi, Carpi batte Matelica 4-1

