Carpi-Perugia 0-0, ai "Grifoni" manca il gol

Un tempo a testa, big match da “no goal”. Carpi e Perugia si danno battaglia ma non la sbloccano. E' un pareggio che serve poco ad entrambe le squadre che, però, si confermano nelle zone nobili della classifica. Chi ha da recriminare qualcosa in più è sicuramente il Perugia di Fabio Caserta che colleziona le occasioni migliori per 70 minuti. Le prime due sono in fotocopia con i colpi di testa di Melchiorri prima e Bianchimano poi fuori di poco, una a lato ed una sopra la traversa della porta difesa da Rossini.





Al 36' grande chance: Bianchimano allarge per Sounas che mette dentro, piattone di Moscati alle stelle da buona posizione. I “Grifoni” si affidano ai corner. Rosi svetta sopra tutti sul secondo palo sul traversone insidioso di Burrai ma non inquadra lo specchio da pochi passi.

Ripresa. Passano 60 secondi e il Perugia flirta ancora con il vantaggio: sponda di Favalli a liberare Sounas, tiro al volo del greco diretto all'incrocio ma fuori di un soffio. Capitan Rosi - ex Roma - è una spina nel fianco per la difesa emiliana: uno-due con Melchiorri, tocco con la punta ancora una volta impreciso.





E' provvidenziale, invece, Gozzi a ribattere la conclusione a botta sicura di Sounas su scarico di uno scatenato Rosi. Il Perugia non riesce a dare la zampata decisiva, il Carpi entra nella “sua” zona - gli ultimi 20 minuti di partita - e cresce d'intensità ma non crea nessuna occasione degna di nota. Al “Cabassi” termina 0-0.