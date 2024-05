SERIE D GIRONE D Carpi promosso in C, tre le retrocesse dirette, non si disputano i play out Ravenna – Lentigione; Corticella – Victor San Marino le semifinali play off 27 i gol nell'ultima giornata di regular season

Il Carpi ha travolto il Certaldo per 5-1, una vittoria che ha sancito il destino opposto delle due formazioni. Carpi promosso in C e Certaldo retrocesso in E. Doppietta di Rossi, Sall, Saporetti e Arrondini per gli Emiliani, Gozzerini per i toscani. Serve poco o nulla la settima vittoria consecutiva del Ravenna. I giallorossi devono consolarsi con i play off che ufficialmente non garantiscono nulla se non un piazzamento preferenziale in caso in cui si prospetti un ripescaggio. Di Alluci e Sabbatani i gol della vittoria nel derby sull'Imolese. Gradino più basso del podio per il Corticella che già nel primo tempo con Farinelli e Cavacchioli, liquida il Prato. A Bologna, Corticella batte Prato 2-0. Corticella che affronterà il Victor San Marino nella semifinale play off, in gara unica. La vittoria al 90esimo della squadra di Cassani vale la post season. Il Borgo San Donnino retrocede in Eccellenza. Ad Acquaviva, Victor San Marino batte Borgo san Donnino 3-2. Fuori dai play off il Forlì. Il poker realizzato ad Agliana contro l'Aglianese serve solo per le statistiche. I gol di Pecci, Merlonghi, Gaiola e un autogol nel finale permettono alla squadra di Antonioli di chiudere in bellezza il campionato, ma nulla di più. Per la parte bassa della classifica il 3-1 della Sammaurese sul San Giuliano City vale la matematica certezza per la formazione di Mirko Taccola di restare in categoria. Al gol dei milanesi di Makni, replicano Campagna, Pacchioni e Lombardi. Anche il Progresso si salva chiudendo al quattordicesimo posto grazie alla vittoria in trasferta sul Mezzolara che al contrario lascia la categoria. Unico 0-0 quello tra Sant'Angelo Lodigiano e Fanfulla. L'augurio per il prossimo anno è che non si verifichino più casi come quello della Pistoiese che di fatto ha falsato il campionato.

