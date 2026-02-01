SERIE C Carpi-Sambenedettese finisce senza gol Le due squadre hanno bisogno di ben altro per uscire dal tunnel

Il brodino è appena tiepido e molto ino, non salva nessuno e nemmeno scalda Carpi e Samb che hanno bisogno di ben altro per uscire dal tunnel. Stoppa se la porta sul destro, trova lo spazio per calciare, Sorzi difende in angolo la sua porta. Ripartenza Carpi, Giani va per un coast to coast guidato bene, ma che al momento del tiro aveva già dato tutto. Un colpo e un colpo, dalla parte di là Eusepi alza troppo il destro. Stavolta è Ceccotti sollecitato, ma non troppo da Orsini, insomma le squadre si pungono perché di far pari interessa poco a tutti. La migliore azione del primo tempo è dei padroni di casa, con lo sfondamento prima e la conclusione aperta di Zagnoni che però si impenna troppo. Avvio di ripresa con doppio chance carpigiana, Sall porta palla e la mette sul secondo, Giani viene murato poi torna buona allo stesso Sall per la conclusione, ma c'è Orsini in due tempi. Sempre Sall col sinistro che gira, ma non si abbassa. Nel finale occasionissima Samb con la ripartenza travolgente di Parigini, Lonardo si prepara per colpire, cerco l'angolo, calcia cadendo e lo 0-0 non si schioda.

