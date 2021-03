Carpi – Virtus Vecomp Verona 2-2. Su azione d'angolo piazzata male la difesa della Virtus Vecomp, De Cenco si alza di testa e senza fare neanche troppa fatica deposita in rete per il vantaggio del Carpi. Duello Danieli – Rossi, il centrocampista della Vecomp fa partire un missile disinnescato con un volo dal portiere del Carpi. Ancora bravo il numero uno del Carpi, in questo caso su Pittarello. Dall'angolo che ne scaturisce si sviluppa un azione che porta al cross nel cuore dell'area di rigore dove lo stesso Pittarello, in tuffo rimette in equilibrio l'incontro. La gara si assesta, la scossa arriva al minuto 66 quando ancora de Cenco, devia in porta di tacco un calcio di punizione di De Sena. Quello che succede al 94esino è qualcosa di eclatante : De Cenco tutto solo non se la sente di calciare e serve Martorelli anche il nuovo entrato non riesce a sfondare tocca a Bellini stessa sorte. Il Carpi non chiude con la più facile delle occasioni dall'altra parte l'arbitro Ferrieri assegna un calcio di rigore per un intervento di Gozzi su Cazzola, le immagini non chiariscono. Dal dischetto Danti non sbaglia. A Carpi, Carpi – Virts Vecomp Verona 2-2.