SERIE C Carrarese a punteggio pieno, Vis Pesaro ko 1-0 L'autorete di Zoia condanna i marchigiani che in tre partite non hanno segnato nemmeno un gol.

Nelle prime due giornate la Carrarese ha sempre vinto e la Vis Pesaro ha sempre perso 1-0 e la terza non scombina le comandate. Cambia solo che i toscani, andati di tris in entrambe le gare precedenti, stavolta non devono nemmeno segnare: ci pensa direttamente Zoia che al 59° sbatte sul tiro-cross di Cicconi e infila la sua porta per l'autogol partita. Primato a punteggio pieno per la Carrarese che già nel primo tempo c'era andata vicina in un paio di occasioni: punizione di Schiavi per la testa di Di Gennaro, la palla sbatte sulla base del palo e rimbalza tra le braccia di Neri. Neri che, subito dopo, smanaccia sul traversone di Cecconi, Panico ripropone per Zuelli che si divora un'inzuccata in totale libertà, mandando alto. Stessa cosa, ma dopo il gol decisivo, per Sylla, che sul traversone di Marcandella non inquadra sull'unica occasione della Vis. Che alza bandiera bianca al 75°, quando Mattioli si becca un secondo giallo discutibile, con conseguente rosso, per un contatto con Palmieri. Non succede altro e ognuna prosegue per la sua strada: la Carrarese in vetta e con un solo gol subito in tre gare, Pesaro in crisi totale e tuttora senza punti, né reti all'attivo.

