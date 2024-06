SERIE C Carrarese in Serie B, Finotto firma una promozione attesa 76 anni Dopo le reti bianche dell'andata, i toscani battono 1-0 il Vicenza e tornano tra i cadetti per la prima volta dal '48.

L'astinenza da Serie B della Carrarese ha la stessa età della Costituzione Italiana, un'assenza durata 76 anni e conclusasi poco fa. A stoppare il timer ci pensa Mattia Finotto che al 5° arriva di testa sul cross di Zanon per una rete storica: 1-0 sul Vicenza e, complice lo 0-0 del Menti, promozione in Serie B, attesa dal '48. Il dei Marmi esplode all'ennesimo gol pesantissimo del suo centrocampista, già decisivo nella semifinale col Benevento. A sancire il capolavoro del tecnico Calabro, arrivato alla 22ª giornata e da lì in poi ko solo due volte in 25 partite. Conseguenza di tale risalita, il 3° posto nel girone e un playoff con tanti pareggi e vittorie mirate, quelle necessarie e sufficienti per completare l'impresa.

