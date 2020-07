Carrarese - Juventus U23 2-2, ai bianconeri non basta la rimonta

Gli Highlights della partita

Termina, allo Stadio dei Marmi, l'avventura della Juventus U23. La Carrarese fa valere il miglior piazzamento in classifica ed elimina i bianconeri di Fabio Pecchia, pronto ad essere sostituito da Andrea Pirlo. Finisce 2-2 con i toscani avanti 2-0 a fine primo tempo grazie alle reti di Valente – in tap-in sulla respinta di Loria – ed Infantino con un gran colpo di testa sul traversone preciso di Calderini. Nella ripresa la Juventus U23 torna in partita con la magia da fuori area di Vrioni e pareggia al 90' con Marques ma non basta. I gialloblu di Silvio Baldini accedono così alle semifinali play-off dove incontreranno il Bari.