SERIE C Carrarese, nuovo scivolone: l'Arezzo passa 2-3

Cade per la prima volta in casa una Carrarese ancora troppo intermittente, sorpresa da un Arezzo tirato a lucido e salvato nella prima parte da un gigantesco Trombini. Il portiere dice no a Panico dopo 6 minuti appena. Non è tutto, anzi. Cicconi con la magata, messo giù. Rigore che Simeri non calcia malaccio, ma l'infuocato Trombini prende anche questo. Minuto 33, sempre Carrara con la serpentina di Cicconi e Simeri che stavolta va sicuro, ma c'è sempre l'eroico Trombini. L'Arezzo, ancora in piedi, si vede e passa con Montini e la frustata di Pattarello fresco di rinnovo. Prima dell'intervallo gli ospiti addirittura raddoppiano: punizione di Gucci sulla quale Bleve arriva troppo tenero.

Ripresa, mezzo riscatto di Bleve che alza la prima palla di Gucci e Carrara ritorna dentro il match. Panico lavora bene e favorisce morbidamente il rimorchio di Zanon. E' il momento nel quale quelli di Dal Canto spingono a cercare il pari, c'è ancora Trombini illegale anche su Giannetti. In contropiede l'Arezzo si scopre squadra pratica. Iori punta Coppolaro, giù, rigore. Pattarello fortissimo all'angolino per la doppietta personale. Palla al centro e non c'è pace. Tocca a Palmieri l'illusorio 2-3 e mentre l'Arezzo festeggia la seconda vittoria, la Carrarese continua ad alternare gas e freno.

