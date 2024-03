SERIE C Carrarese scatto per il terzo posto, la Lucchese per i play off Un gol di Finotto al 90^permette alla Carrarese di vincere lo scontro diretto che vale il terzo posto con il Perugia. La Lucchese sbanca Pesaro e si inserisce al nono posto che vale i play off

La Carrarese blinda il terzo posto con una vittoria molto importante arrivata al 90esimo che permette alla squadra di Calabro di allontanare la diretta concorrente per il podio. Partita con diverse occasioni da gol e che ha visto Adamonis portiere del Perugia rispondere alle diverse sollecitazioni. I grifoni hanno impegnato la difesa della Carrarese soprattutto su palla inattiva ma senza riuscire a trovare la via della rete. Quando tutto lasciava pensare che lo 0-0 sarebbe stato difficile da modificare, arriva a ridosso del 90^ la ripartenza che permette a Finotto di finalizzare in caduta, è un gol che pesa tantissimo per la classifica. Adesso i giallo/azzurri sono a + 5 sul Perugia. Allo Stadio dei Marmi di Carrara, Carrarese – Perugia 1-0.

Nell'altra sfida di serata la Vis Pesaro comincia nel migliore dei modi con una bomba su calcio di punizione di Di Paola sulla quale doveva e poteva fare qualcosa di più il portiere della Lucchese Chiorra. Destro potentissimo ma centrale. Pareggio a stretto giro con il diagonale di Rizzo-Pinna. Ad inizio ripresa il sorpasso dei toscani, generato da una buona circolazione di palla, poi Tiritiello è fortunato sulla deviazione di un difensore che diventa un assist. Il tris toscano arriva su altra uscita errata della difesa, pallone regalato e la Lucchese con Yeboah non perdona. Vis Pesaro inguaiata, e Lucchese in piena zona play off. Allo stadio Benelli di Pesaro, Lucchese batte Vis Pesaro 3-1.

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: