SERIE C Carrarese, tris nel derby contro il Siena

La Carrarese non sbaglia più un colpo: decima partita senza sconfitte e soprattutto vittoria schiacciante nel derby toscano contro il Siena. 3-0 per i marmiferi che partono subito forte: bianconeri in bambola, Collodel regala la sfera a Capello che calcia dal limite trovando la risposta di Lanni. E' il preludio al vantaggio di Carrara: azione insistita della Carrarese, Grassini calcia e sbatte ancora su Lanni. La palla rimane nei piedi del numero 7 che la mette sul secondo palo e Capello di testa fa 1-0. Esplode lo Stadio dei Marmi, la reazione del Siena arriva solo in chiusura di frazione: conclusione deviata di Paloschi sul quale Breza si supera e devia in angolo. Dall'altra parte botta da fuori di Schiavi, altra grande parata di Lanni che tiene in partita i suoi. Anche se, nella ripresa, non c'è storia: il raddoppio della Carrarese è la fotocopia del vantaggio. Lanni disinnesca il mancino del neo-entrato Bozhanaj, sulla ribattuta la sfera arriva a Energe. Ancora cross sul secondo palo dove il solito Capello è ben appostato: 2-0 e doppietta personale per l'attaccante gialloblu che si conferma rapace d'area. Il pomeriggio di gloria per i ragazzi di Dal Canto si chiude al 78': aggancio e tiro al volo di Bozhanaj che non lascia scampo a Lanni che non vede partire il missile dell'11 gialloblu. Tris della Carrarese che consolida il quarto posto in classifica e manda un chiaro segnale a tutte, in ottica play-off.

