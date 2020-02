Cascione:" nonostante la nostra peggior partita non ci hanno fatto un tiro in porta"

Il tecnico del Cattolica SM Emmanuel Cascione un pò a sorpresa dichiara che la sua squadra ha disputato la peggior partita di questo campionato, ciò nonostante - aggiunge - la Sangiustese non ha fatto un tiro in porta. Il tecnico della Sangiustese Fabio Roscioli, al contrario sostiene che la sua squadra ha disputato una grande partita e che nel primo tempo il Cattolica, eccezion fatta per il goal, non ha mai passato la metà campo