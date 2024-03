SERIE C Cascione: "Un'emozione tornare al Manuzzi, è stata una bella partita, complimenti al Cesena"

Il tecnico del Pescara ed ex calciatore del Cesena Emmanuel Cascione racconta l'emozione di tornare sull'erba del Manuzzi e si complimenta con il Cesena per la meritata promozione in serie B.

