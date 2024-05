Casertana e Taranto avanzano con due pareggi

Casertana - Cerignola

Due partite, nessun gol: il girone C sforna pareggi senza reti che premiano Casertana e Taranto. Al Pinto la squadra di Cangelosi elimina l'Audace Cerignola che si fa vedere per prima con questo colpo di testa di Vuthaj che mette i brividi a Venturi. La Casertana si vede a metà tempo, il colpo di testa di Celiento si impenna e non fa danni. Prima dell'intervallo sanguinosa palla persa da Calapai, Cerignola si invola in contropiede, poi alla conclusione ci arriva Malcore che disturbato non concretizza. Ripresa i pugliesi devono vincere e provano a fare qualcosa in più, Venturi la tiene su Malcore. Casertana molto bassa si vede poco e male, rientra Tavernelli, no problem Barosi. Minuto 68 tocca a Curcio sbilanciato al momento del tiro. Il match point il Cerignola lo costruisce nel finale, Visentin dall'angolo viene stoppato dal grande colpo di reni di Venturi che manda la Casertana alla fase nazionale.

L'altra ad esultare è il Taranto che 11 contro 10 per quasi un'ora sbaglia l'impossibile e deve accontentarsi dello 0-0. Inizialmente il Picerno pare intenzionato a giocarsela, Ceccarelli chiama Vannucchi alla prima parata della sua partita. Il match prende la piega definitiva subito dopo quando la sbracciata di Murano su Miceli, inizialmente sfuggita all'arbitro, viene recuperata dal Var e trasformata in rosso diretto. Adesso il Taranto ha campo libero, Summa non azzarda la presa sulla telefonata di Matera. Prima dell'intervallo il Picerno ci prova con coraggio e con la forbice di D'Agostino. Ripresa a tutto Taranto, Kanoute prova a giro e viene respinto dal palo, poi quando Pitarresi affonda ingenuamente il colpo su Zonta, è lo stesso Kanoute ad andare dal dischetto, ma il senegalese calcia fuori. Domina, ma non passa il Taranto, sempre Kanoute con Summa in angolo e poi col piattone di Ferrara sul portiere. Finisce con Capuano che bacio il santino di San Cataldo. Lo 0-0 lo manda avanti.