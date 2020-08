FINE CARRIERA Casillas dice stop, torna al Real da dirigente

39 anni, un infarto sul campo e gran parte dei sogni realizzati sono sufficienti per dire basta. Anche ad Iker Casillas, portiere simbolo per una, due, tre generazioni di numeri uno. Unico ad aver giocato 177 partite in 20 edizioni di Champions. Nato nel 1981, Casillas ha trascorso 16 anni con la maglia del Real durante i quali ha vinto 5 campionato, 4 Supercoppe di Spagna, 2 Coppe conditi con i successi in nazionale: Europei 2008 e 2012, Mondiale 2010.



