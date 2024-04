SERIE A Casini: "Serie A modello Premier, più squadre in Champions"

Intervenuto all'evento "Il Foglio Sportivo", il Presidente di Lega Lorenzo Casini parla di un modello inglese per la serie A e di come aumentare i club presenti in Champions League possa aiutare tutto il movimento.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: