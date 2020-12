Caso Suarez: la Procura di Perugia si è attivata per interrogare l'uruguaiano

Da Perugia è partita una rogatoria dopo che i tentativi di contatto con Suarez sono naufragati. La procura vuole interrogare il giocatore in video conferenza questo il prossimo passo di una vicenda sempre più intricata. Solo questione di tempo per conoscere la versione del “pistolero” ripercorrendo momento per momento tutti i passaggi di un esame concordato e inviato via mail con anticipo. Un fatto che coinvolge il Direttore Sportivo della Juventus Fabio Paratici indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero e che ieri ha rilasciato dichiarazioni prima del derby della Mole.





Sostanzialmente Paratici ha chiarito i suoi rapporti con il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli : “non credo sia inopportuno – ha dichiarato il DS bianconero- chiedere informazioni ad una persona che si conosce da tantissimo tempo, non mi pare un assolutamente un reato. Rifarei le stesse cose – ha concluso- e resto molto tranquillo” Intanto le prime conseguenze per i responsabili sono già arrivate . L’inchiesta sull’esame farsa di Suarez prosegue. La procura di Perugia porta avanti il proprio lavoro per capire cosa sia successo prima di quel test avvenuto presso l’Università per Stranieri del capoluogo umbro. Era il 17 settembre quando Luis Suarez sostiene un esame della durata di circa 20-25 minuti. Quel patentino di conoscenza della lingua italiana è una sorta di "passaporto" e potrebbe spianargli la strada per giocare con la Juve.





Le trattative per il trasferimento dell'attaccante sono avviate anche se i tempi stringono. Quando Suarez arriva davanti all'Università per stranieri di Perugia, cappellino in testa, mascherina in volto e uno zainetto sulle spalle, trova già appostati i tifosi juventini e gli appassionati. Poche domande e, altro strappo alla regola, a Suarez viene subito consegnato il diploma di certificazione di conoscenza della lingua italiana livello B1. Il percorso per approdare alla Juve sembra in discesa. Ma tutto si complica perché quell'esame entra nel mirino della magistratura.