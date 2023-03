Cassani: "Bravi ad aver atteso il momento propizio". Succi: "Meglio se non parlo dell'arbitro"

Stefano Cassani si dichiara molto soddisfatto dell'atteggiamento e della pazienza che ha avuto la squadra nell'attendere il momento giusto per tracciare la strada verso la nona vittoria consecutiva. L'allenatore del Classe Davide Succi prova a non parlare della direzione arbitrale, a suo giudizio, non felice negli episodi. Il Classe ha perso la partita per un rigore fischiato per fallo su Morelli e realizzato da Ambrosini, e chiuso in 9 uomini: espulsi Licka per doppia ammonizione e Cappello rosso diretto.