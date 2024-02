SERIE D GIRONE D Cassani: "Buon secondo tempo ma non è bastato". Miramari: "Siamo lì, perché non provarci" Victor San Marino-Corticella 1-2: nel dopo partita le considerazioni dei due allenatori.

La seconda sconfitta consecutiva del Victor San Marino non preoccupa Stefano Cassani, la sua squadra - a suo giudizio - ha giocato un ottimo secondo tempo ma non è bastato. Il tecnico del Corticella Alessandro Miramari non si nasconde: "Siamo lì - dice -perché non provarci?".

Nel video le interviste

