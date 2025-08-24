Cassani e il suo Carpi vengono ripresi al 95': 1-1 con la Juventus Next Gen

Regge per 95 minuti il sogno dell'ex tecnico del San Marino Stefano Cassani di esordire tra i “pro” con un successo. E invece il suo Carpi viene raggiunto proprio allo scadere da una Juventus Next Gen che si prende l'1-1 e – per come si era messa – festeggia come una vittoria. Ottimo il primo tempo degli emiliani, che schiacciano i giovani di Brambilla: capitan Cortesi ci prova da lontanissimo, Mangiapoco si rifugia in corner. Dall'angolo successivo Zagnoni svetta sul primo palo e non inquadra di poco lo specchio della porta. La Juve si fa vedere una volta, ma sarà anche la chance più importante del primo tempo: Puczka mette dentro, Cudrig salta più alto di tutti ma centra in pieno la traversa.

La ripresa è più equilibrata e ricca di capovolgimenti di fronte. Arcopinto si rialza e serve l'accorrente Rosetti che prende la mira e calcia, grandissima risposta di Mangiapoco a togliere la sfera dall'angolino. Dall'altra parte l'ennesimo ex San Marino della partita – Deme – attacca la profondità ma sul più bello si lascia ipnotizzare da Sorzi. Poi ancora Arcopinto, anche lui passato per il Titano: altra soluzione da fuori tentata dal Carpi, Mangiapoco non si lascia sorprendere. A un quarto d'ora dalla fine, passano i padroni di casa: Mangiapoco smanaccia dopo la sponda aerea di Cecotti, Cortesi si avventa e stappa l'incontro facendo esplodere il “Cabassi”. Il Carpi va sull'1-0, prima dell'episodio che ha fatto molto discutere in questa partita. E che vede protagonista un altro ex biancazzurro, Lombardi: il difensore già ammonito intercetta – secondo il direttore di gara – con il braccio e viene espulso per doppio giallo. Dal momento che il Football Video Support non può essere chiamato per questa situazione di gioco, Cassani si gioca la card “contro” il suo giocatore per richiedere l'espulsione diretta e mandare così l'arbitro al monitor. Così succede, il tocco è con il petto e non con il braccio e Lombardi resta in campo. Nonostante tutto però, in 11vs11, la Juventus Next Gen trova la forza di riprenderla all'ultimo sospiro: Vacca si avventa sulla sfera, resiste al difensore e scaraventa alle spalle di Sorzi. Stadio gelato, un punto a testa.







