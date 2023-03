ECCELLENZA

Cassani: "Mi piace questa intensità". Rambaldi: "Il Victor merita la D"

Stefano Cassani fa i complimenti ai suoi ragazzi per la quindicesima vittoria su altrettanti incontri giocati allo Stadio di Acquaviva. L'allenatore del Masi Torello, espulso per proteste, vede il Victor già in serie D